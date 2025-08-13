CBS: Трамп, Зеленський і Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня

Новини

Президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня.

Про це пише CBS з посиланням на два джерела, які обізнані у цьому питанні.

За даними видання, США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів. На тепер офіційного підтвердження цьому немає.

Проте вже відомо, що Дональд Трамп зустрінеться з Путіним 15 серпня в штаті Аляска. Президент США раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським. Однак сам Путін, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього нема відповідних умов.

Що передувало

The Wall Street Journal писала, що 6 серпня Путін представив адміністрації Трампа пропозицію про припинення вогню в Україні. На першому етапі Україна мала б вивести війська з Донецької області, а лінію фронту мають заморозити. На другому — Путін і Трамп домовляються про остаточний мирний план, який згодом обговорять із Зеленським.

Співрозмовник WSJ каже, що Путін закликав призупинити війну на поточних лініях у Запорізькій та Херсонській областях.

Європейські партнери та Україна 9 серпня відповіли зустрічною пропозицією на план Путіна. У ній йдеться про те, що до будь-яких інших кроків сторони мають досягти припинення вогню.

А обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія повинна вивести війська з інших. Територіальні поступки України мають бути захищені гарантіями безпеки, включно з потенційним членством у НАТО.

«Дарувати свою землю українці не будуть», — так президент Зеленський зреагував на анонс зустрічі Трампа і Путіна. Він наголосив, що в українській Конституції є чітка відповідь про території.

Пізніше президент додав, що Україна не виведе війська з неокупованої частини Донбасу, бо це плацдарм для майбутнього нового російського наступу. Так за кілька років Путін матиме відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську область, а також на Харків.