«Грузинська влада плазує перед Москвою». МЗС України відреагувало на політичну рекламу з кадрами руйнувань в Україні

Новини

Міністерство закордонних справ України засудило політичну рекламу провладної грузинської партії «Грузинська мрія», в якій використали кадри з руйнуваннями в Україні.

Про це йдеться в повідомленні МЗС.

Рекламу в МЗС назвали «цинічним кроком, який демонструє зневагу до українського народу та жертв російської агресії».

«Прикро спостерігати, як грузинська влада плазує перед Москвою та нехтує принципами гідності та незалежності, які історично притаманні грузинській нації й становлять невід’ємну частину її ідентичності», — наголосили у відомстві.

«Радимо політтехнологам грузинської партії влади бути чесними з власним народом та розмістити на її сторінках більш правдиву картинку: російський триколор справа і закриті двері ЄС і НАТО зліва. Це відповідатиме дійсності, бо чинна влада Грузії позбавила країну не війни, а європейського майбутнього», — додали в МЗС.

Що передувало

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» 12 серпня випустила рекламний відеоролик для місцевих виборів, які відбудуться 4 жовтня.

На відео з підписом «Мир Грузії — більше добра Тбілісі» паралельно демонструються кадри Тбілісі та руйнувань в Україні через російську агресію. У відео кадрам наслідків бомбардувань в Україні протиставляють парки й дороги у Грузії.

Браузер не підтримує відео Georgian Dream/Facebook

«Грузинська мрія» робить це вже вдруге. 26 вересня 2024 року, напередодні парламентських виборів, партія опублікувала аналогічний передвиборчий ролик. Пізніше Тбіліський міський суд оштрафував телеканали Formula, Mtavari і TV Pirveli за те, що вони відмовилися показувати це агітаційне відео.