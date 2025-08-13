Підтоплення тунелів метро в Києві. Ще один чиновник КМДА отримав підозру

Новини

Getty Images / «Бабель»

Посадовцю КМДА повідомили підозру в службовій недбалості, що призвела до зупинки частини синьої гілки столичного метро.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Ідеться про заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, який також обіймає посаду начальника управління дорожньої інфраструктури.

ОГП не називає імені підозрюваного, але на сайті КМДА вказано, що ці посади обіймає Богдан Клітченко.

Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 367 КК України. Стаття передбачає позбавлення волі на термін від двох до пʼяти років.

Що за справа

На початку грудня 2023 року через затоплення тунелю між станціями «Деміївська» і «Либідська» рух поїздів на ділянці між станціями «Либідська» — «Теремки» зупинили. У той час КМДА ухвалила рішення організувати перевезення пасажирів автобусами, які мали дублювати маршрут закритих станцій метро.

Синя гілка повноцінно запрацювала 12 вересня 2024 року. Закриття станцій коштувало бюджету столиці 164 мільйони гривень.

Слідство встановило, що заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури не контролював роботу метрополітену, а також не брав участі в організації робіт з усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах транспортної інфраструктури — це згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену.

Поки що вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

У листопаді 2024 року у цій справі підозру вручили екскерівнику «Київського метрополітену» Віктору Брагінському. У грудні його оголосили в розшук — як стало відомо згодом, він виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії.

Також підозри отримали директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, начальник служби колії, тунельних споруд і будівель та головний інженер метрополітену.