Зеленський: Україна не виведе війська з неокупованої частини Донбасу

Україна не виведе війська з неокупованої частини Донбасу, бо це плацдарм для майбутнього нового наступу. Так, за кілька років Путін матиме відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області, а також на Харків.

Про це на зустрічі із журналістами 12 серпня заявив президент Володимир Зеленський, передає «Суспільне».

Президент розповів, що спецпредставник США Стів Віткофф сказав, що мають бути територіальні поступки з обох боків, і що Путін напевно хоче, щоб Україна вийшла з неокупованої Росією території Донбасу.

«Зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів [розмір неокупованої території Донеччини], це близько 30% всієї Донецької області, і це плацдарм для нової агресії», — наголосив Зеленський.

Він додав, що обмін територіями — це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України. Президент вважає, що спершу припинення вогню, потім — перемовини з решти питань.

«Я не збираюся здавати свою країну, тому що не маю на це права. І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава — це що, приватна власність? 30% Донецької області — це що, моя приватна власність?», — наголосив Зеленський і підтвердив, що в розмові з президентом США Дональдом Трампом стосовно територіальних питань він посилався на українську Конституцію.

Трамп коли говорив про зустріч із Путіним, заявив, що в угоді про завершення війни в Україні «буде обмін територіями — про які саме, він не уточнив. Пізніше, президент США сказав, що він стурбований тим, що Зеленський говорить про «конституційне схвалення», коли йдеться про території України.

Що передувало

The Wall Street Journal писала, що 6 серпня Путін представив адміністрації Трампа пропозицію про припинення вогню в Україні. На першому етапі Україна мала б вивести війська з Донецької області, а лінію фронту мають заморозити. На другому — Путін і Трамп домовляються про остаточний мирний план, який згодом обговорять із Зеленським.

Співрозмовник WSJ каже, що Путін закликав призупинити війну на поточних лініях в Запорізькій та Херсонській областях.

Європейські партнери та Україна 9 серпня відповіли зустрічною пропозицією на план Путіна. У ній йдеться про те, що до будь-яких інших кроків сторони мають досягти припинення вогню.

А обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія повинна вивести війська з інших. Територіальні поступки України мають бути захищені гарантіями безпеки, включно з потенційним членством у НАТО.

«Дарувати свою землю українці не будуть», — так президент Зеленський зреагував на анонс зустрічі Трампа і Путіна. Він наголосив, що в українській Конституції є чітка відповідь про території.