У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксують задимлення. Що відомо зараз

У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксують задимлення. Зараз точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюють.

Про це повідомили в Міненерго.

Там наголосили, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції.

«Будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту», — заявили в Міненерго.