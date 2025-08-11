У Колумбії помер сенатор, який планував балотуватися в президенти. У червні в нього стріляв підліток
- Артемій Медведок
-
Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images
Колумбійський сенатор Мігель Урібе помер через два місяці після того, як був поранений під час агітаційного заходу. Він планував балотуватись у президенти у 2026 році.
Про це повідомляє ВВС.
У 39-річного Урібе влучили трьома кулями під час передвиборчого мітингу 7 червня в столиці Боготі.
За заявою лікарні, де Урібе проходив лікування, у сенатора був крововилив у центральну нервову систему. Від моменту госпіталізації в червні сенатор уже переніс кілька операцій.
Його дружина Марія Клаудія Таразона підтвердила його смерть у соцмережах. Вона подякувала покійному чоловікові за «життя, наповнене любов’ю», і за те, що він був «найкращий батько» для їхніх дітей.
Пʼятнадцятирічного підлітка, що стріляв у сенатора, вже заарештували, але мотив нападу поки не з’ясували. Хлопець не визнає провини. Також затримали кількох інших людей за підозрою в допомозі стрільцю.
- Мігель Урібе — представник відомої колумбійської політичної династії. Його дідусь по матері Хуліо Сезар Турбай був президентом Колумбії з 1978 по 1982 роки, а дідусь по батькові Родріго Урібе Ечаваррія очолював Ліберальну партію і підтримував успішну президентську кампанію Вірхіліо Барко в 1986 році.
- Урібе швидко здобув політичне визнання, став законодавцем від правої партії «Демократичний центр» і потенційним кандидатом у президенти, відомим гострою критикою адміністрації лівого президента Густаво Петра.