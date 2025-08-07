В Україні зʼявиться перша державна інфраструктура для розвитку ШІ

Новини

Міністерство цифрової трансформації починає роботу над проєктом AI Factory. Це інфраструктура, на якій працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом.

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, це дозволить швидше обробляти запити в державних ШI-сервісах. А головне — дані залишатимуться всередині країни. Це критично важливо для технологічної безпеки України.

На AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом, які створює WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри. Насамперед ШI-асистент запрацює у «Дії». Згодом інфраструктуру використовуватимуть для ШI-тьютора у «Мрії», а в перспективі проєкт працюватиме на оборону, науку та медицину.

Наприклад, у «Дії» вже понад половину звернень обробляє штучний інтелект. Про запуск цього ШІ-асистента повідомили у травні цього року.

Під час роботи над проєктом планують створити обчислювальні кластери (GPU), серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних та все необхідне для запуску ШІ на повну.

Розробники хочуть створити середовища для тренування та розгортання моделей, інтерфейси для підготовки даних, моніторингу й автоматизації. До того ж, для запуску AI Factory необхідна інтеграція з реєстрами та інструментами для очищення, анотації і передавання даних.

Також планують підготувати технічних фахівців, які створюватимуть і впроваджуватимуть ШI-продукти для держави та оборони

«Наша місія — до 2030 року увійти в першу трійку країн за рівнем розвитку та впровадження АІ» — пише Михайло Федоров.