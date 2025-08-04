Відставні ізраїльські генерали та розвідники закликають Трампа тиснути на їхній уряд, щоб закінчити війну

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Група з близько 550 відставних ізраїльських чиновників сектора безпеки, включаючи колишніх керівників розвідувальних служб і начальників Генерального штабу, написала листа до президента США Дональда Трампа. Вони просять чинити тиск на їхній уряд, щоб той негайно припинив війну в секторі Гази.

Про це пишуть група «Командувачі безпеки Ізраїлю» та BBC.

Серед ініціаторів листа 19 колишніх очільників ізраїльських силових відомств: керівник Моссаду Тамір Пардо, керівник ізраїльської контррозвідки Шабак Амі Аялон, премʼєр-міністр і військовий командир Егуд Барак, міністр оборони Моше Яалон та інші.

«На нашу професійну думку, ХАМАС більше не становить стратегічної загрози для Ізраїлю. [...] Довіра до вас з боку переважної більшості ізраїльтян посилює вашу здатність спрямувати премʼєр-міністра Нетаньягу та його уряд у правильному напрямку: припинити війну, повернути заручників, зупинити страждання», — йдеться в листі.

Останій раз колишні високопосадовці Ізраїлю втручалися після того, як бойовики ХАМАС та «Ісламського джихаду» оприлюднили відеозаписи двох виснажених ізраїльських заручників. Після публікації відео Нетаньягу поговорив з родинами цих заручників, заявивши їм, що зусилля щодо повернення всіх заручників «будуть постійними і невпинно триватимуть». Нещодавно Ізраїль розпочав новий наступ, який призвів до голоду в секторі.

«Спочатку ця війна була справедливою війною, оборонною війною, але коли ми досягли всіх військових цілей, ця війна перестала бути справедливою війною», — сказав Аялон.

Колишні високопосадовці очолюють групу «Командувачі безпеки Ізраїлю» (CIS), яка раніше закликала уряд зосередитися на тому, щоб повернути заручників.

«Зупиніть війну в Газі! Від імені CIS, найбільшої в Ізраїлі групи колишніх генералів Армії оборони Ізраїлю та еквівалентів Моссаду, Шин Бет, поліції та дипломатичного корпусу, ми закликаємо вас припинити війну в Газі. Ви зробили це в Лівані. Час зробити це і в Газі», — написали вони президенту США.

Що відбувається в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази. Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.

Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.

Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців. Проте сторони досі не домовились.

Наприкінці липня ізраїльські військові наказали евакуювати значну частину міста Дейр-ель-Балах у центральній частині Гази, де вони вперше з початку війни в жовтні 2023 року розпочали наземні операції. Це призвело до гуманітарної катастрофи, голоду та різкої критики з боку ізраїльських партнерів, включно з Дональдом Трампом. 27 липня Ізраїль оголосив про «тактичну паузу» у військових діях у секторі Гази для поставок гуманітарної допомоги.