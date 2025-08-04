Австрійський суд дозволив «Нафтогазу» стягнути з Росії понад €120 мільйонів
- Автор:
- Олександр Булін
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Гонтар Володимир / УНІАН
НАК «Нафтогаз» отримав дозвіл Районного суду Відня примусово виконати арбітражне рішення проти Росії.
Про це йдеться на сайті «Нафтогазу».
Зокрема, суд дозволив заморозити понад 20 російських об’єктів нерухомості на території Австрії, які будуть продані через аукціон. Загальна вартість цих активів перевищує €120 мільйонів.
«Черговий практичний крок на шляху до стягнення з Росії понад $5 млрд за незаконно захоплені активи Групи «Нафтогаз» в Криму. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях. росія заплатить за все. Рано чи пізно. Обовʼязково!» — заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
- У жовтні 2016 року «Нафтогаз» розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення нею майна після анексії Криму. Загальна сума позовів складає $5 мільярдів.
- У червні цього року «Нафтогаз» за іншою справою виграв арбітраж проти «Газпрому» на $1,37 мільярда. З травня 2022 року «Газпром» порушив свої контрактні зобов’язання за принципом «бери або плати», припинивши оплати.