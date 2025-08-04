ООН скоротить бюджет до найнижчого з 2018 року рівня. Все через зменшення фінансування з боку США

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш планує скоротити понад $700 мільйонів витрат і розпочати масштабну реформу організації, оскільки її найбільший спонсор США зменшує підтримку.

Про це повідомляє Bloomberg.

План передбачає урізання витрат і чисельності персоналу на 20%, що зменшить бюджет ООН, який наразі становить $3,7 мільярда, до найнижчого з 2018 року рівня. Під скорочення потраплять близько 3 тисячі робочих місць.

Офіційно програма реформ приурочена до 80-річчя ООН, а не до приходу до влади нової адміністрації США. Однак масштаб скорочень свідчить про загрозу припинення американського фінансування, яке традиційно забезпечує 22% бюджету організації. Президент Дональд Трамп уже призупинив фінансування й вивів США з кількох структур ООН, а ширший перегляд політики може призвести до нових скорочень.

«Ми не братимемо участі в організаціях, які проводять політику, що шкодить Сполученим Штатам», — заявив 31 липня заступник речника Держдепу Томмі Піготт.

Скорочення бюджету в ООН збігається ще з тим, що адміністрація Трампа скасовує зовнішню допомогу на десятки мільярдів доларів у межах курсу на захист американських інтересів. Потреба в глобальній допомозі зростає на тлі конфліктів від Близького Сходу до України та Африки.

Після кількох років фінансових труднощів генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запланував масштабні структурні зміни. У січні 2025 року він попередив, що ООН опинилася в «повноцінній кризі ліквідності». Загалом витрати в системі ООН мають знизитися до найнижчого за десятиліття рівня — на $20 мільярдів нижче за пік 2023 року.

Очікується, що Гутерреш представить деталі реформи у вересневому бюджеті. Йдеться про реструктуризацію багатьох програм. Генсек контролює регулярний бюджет ООН, який становить лише частину загальних витрат системи. Через власні дефіцити фінансування такі агенції, як ЮНІСЕФ і ЮНЕСКО, також готують значні скорочення.