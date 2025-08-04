Нардепа від «слуг» Кузнєцова відправили під варту — підозрюють у корупції на закупівлі БпЛА та засобів РЕБ

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Пресслужба партії «Слуга народу»

Народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова відправили під варту на 60 днів у справі про корупцію на закупівлях БпЛА та засобів РЕБ.

Про це повідомляє «Суспільне».

Також йому призначили заставу 8 млн грн.

Що передувало

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 серпня заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.

За даними правоохоронців, на хабарі спіймали чинного народного депутата, голів районної та міської військових адміністрацій і військових Нацгвардії. Фігуранти укладали державні контракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося ділкам, кажуть співробітники Бюро. Командувач Національної гвардії відсторонив від посад фігурантів справи НАБУ й САП про корупцію.

Наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Андрія Юрченка — з посади очільника Рубіжанської МВА.

4 серпня правоохоронці повідомили про підозру шістьом учасникам схеми, їхні імена називали медіа. Йдеться про: