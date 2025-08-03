ЦВК Молдови зареєструвала на парламентські вибори блок із партією проросійського експрезидента Додона

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Центральна Виборча комісія Молдови зареєструвала блок «Патріотичні соціалісти, серце та майбутнє Молдови» для участі в парламентських виборах, які заплановані на 28 вересня. Туди також входить соціалістична партія колишнього президента країни Ігоря Додона, відомого неоднозначними висловами про війну в Україні.

Про це повідомляє NewsMaker.

Блок складається з Партії соціалістів і лівоцентристських партій «Серце Молдови» й «Майбутнє Молдови».

Варто зауважити, що реєстрація блоку для участі в парламентських виборах не означає автоматичної його реєстрації як учасника виборчих перегонів. Далі представники блоку повинні подати до ЦВК список кандидатів на посаду депутата. Згодом ЦВК вирішить питання про його реєстрацію у виборчих перегонах.

«Ми готові продемонструвати, що країна належить не іноземцям і продавцям країни, а людям, які тут працюють і люблять свою землю. Тепер ніхто не може завадити нам привести до парламенту сили, які захищають суверенітет Молдови, наші традиції та права кожного громадянина. Патріотичний блок готовий до боротьби та перемоги!» — написав лідер соціалістів Ігор Додон у соціальних мережах після рішення ЦВК.

Раніше Додон зазначав, що 4 серпня три партії обговорять включення комуністів до блоку Партії комуністів на чолі з іще одним колишнім президентом країни Володимиром. А між 4 і 10 серпня, за його словами, остаточно сформують список кандидатів блоку на посаду депутата.