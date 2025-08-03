Зеленський призначив командувача Повітряних сил. Хто ним став
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Президент України Володимир Зеленський 3 серпня, у День Повітряних сил ЗСУ, призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил.
Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
З 30 серпня минулого року Кривоножко був тимчасовим виконувачем обовʼязків на цій посаді.
«І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги», — наголосив президент.
- З 2015 року Кривоножко командував Повітряним командуванням «Центр» Повітряних сил ЗСУ. До цього, з 2006 до 2008 року, проходив службу на посаді командира 114 бригади тактичної авіації. Має звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка», орден Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також орден Данила Галицького.