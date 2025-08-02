Мітинг під стадіоном «Локомотив» у Вінниці: поліція розслідує спробу захопити держустанову
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Дії учасників заворушень біля стадіону «Локомотив» у Вінниці, що відбулися вночі 2 серпня, розслідують як спробу захопити держустанову.
Про це повідомляє поліція Вінницької області.
Правоохоронці розповіли, що дехто з присутніх на мітингу пошкодив ворота і потрапив на територію установи. Там визнають, що поліцейські «застосували спеціальні засоби», щоб відтіснити людей і відновити громадський порядок.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею 341 ККУ — захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Пʼятьох чоловіків віком від 21 до 33 років затримали.
«Закликаємо громадян дотримуватися чинного законодавства та не перешкоджати правоохоронним органам у виконанні ними своїх службових обов’язків», — додали в поліції.
- Вінничани зібралися біля місцевого стадіону пізно ввечері 1 серпня. Вони вимагали випустити близько 100 чоловіків, яких туди нібито звозили співробітники ТЦК для мобілізації. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що незадовго до завершення комендантської години, близько 04:40, чоловіків почали вивозити.