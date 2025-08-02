Прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонили від справи Венесуели. Його невістка захищає Мадуро
- Автор:
- Ольга Березюк
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«Бабель»
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан взяв самовідвід від розслідування ймовірних злочинів проти людяності у Венесуелі через конфлікт інтересів у цій справі.
Про це пише The Washington Post.
Хан з 2021 року очолював розслідування у Венесуелі, де президента Ніколаса Мадуро звинувачують у свавільних затриманнях, катуваннях і стратах політичних опонентів.
Ще у вересні американські медіа писали, що невістка Хана — міжнародна кримінальна юристка Венкатесварі Алагендра — працює в команді захисту Мадуро.
Після цього фонд Arcadia Foundation — некомерційна організація з Вашингтону, яка просуває права людини та демократію — офіційно звернувся до МКС з вимогою, щоб Хан взяв самовід від розслідування. Апеляційна палата МКС спочатку відхилила скаргу, однак у лютому поновила її розгляд.
У поданих до суду документах Хан заперечив наявність конфлікту інтересів: він зазначив, що не обговорював з невісткою жодної конфіденційної інформації та не пам’ятає жодної розмови навіть про публічні факти у справі. Також він стверджував, що не брав участі в жодних зустрічах за її присутності у Венесуелі.
Однак зрештою в пʼятницю, 1 серпня, суд зобов’язав Хана протягом трьох тижнів подати запит на відвід у цій справі.
- Саме Карім Хан клопотав про ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна за підозрою в незаконному переміщенні та депортації до Росії дітей з окупованих територій України.
- З Ханом повʼязаний ще один скандал — його підозрюють у домаганнях до колеги. Через це він у травні пішов у вимушену відпустку.