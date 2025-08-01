У Сенаті США запропонували новий пакет допомоги Україні на понад $50 млрд

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У Сенаті США розробили новий законопроєкт про підтримку України, який передбачає $54,6 мільярда протягом наступних двох років. Близько третини допомоги планують фінансувати за кошт конфіскованих російських активів та продажу зброї європейським країнам.

Про це пишуть New York Times, Reuters, Axios.

На сайті комітету з міжнародних відносин Сенату США йдеться що авторками законопроєкту стали сенаторки Джин Шахін від Демократичної партії та Ліза Меркавскі від Республіканської партії.

У законопроєкті також йдеться про те, що Україна отримає $30 мільярдів безпекової допомоги протягом наступних двох фінансових років.

Там також пропонують розширити до $6 мільярдів перелік зброї, яку Дональд Трамп зможе передавати Україні напряму зі складів армії США без згоди Конгресу — в межах президентських повноважень.

У пакеті передбачені гроші на поповнення американських запасів зброї та закупівлю нової — замість тієї, яку вже передали Україні. Ще одна пропозиція — відновити робочу групу з пошуку активів російських олігархів. Її закрили в лютому 2025-го за адміністрації Трампа.

Крім того, Трампа хочуть зобовʼязати або одразу почати процес конфіскації заморожених російських активів, або принаймні представити план, як отримати з них прибуток — наприклад, через інвестиції чи податки. Ці гроші також мають піти на підтримку України.