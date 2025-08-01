У Міноборони Німеччини розповіли, коли Україна отримає системи Patriot

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Міністерство оборони Нідерландів

Німеччина поставить Україні додаткові пускові установки Patriot вже «найближчими днями».

Про це повідомили в німецькому Міноборони.

На другому етапі протягом наступних «двох-трьох місяців» передадуть ще компоненти системи, щоб посилити протиповітряну оборону України додатковими батареями Patriot.

Партнери разом працюють над тим, щоб відремонтувати ці системи й передати їх Україні вже готовими до використання.

«Німеччина є найсильнішим прихильником України в галузі протиповітряної оборони», — наголосили в німецькому Міноборони.

Німеччина стане першою країною, яка взамін отримає від США нові системи Patriot останнього покоління в прискореному темпі — про це вже домовились.

Що відомо про зброю для України

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Вони не уточнювали, про яке саме озброєння та яку суму йдеться. Проте Трамп казав про «найсучаснішу зброю на мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет. За словами Трампа, витрати покриватимуть члени НАТО, а не США.

Після того як Трамп оголосив про угоду, видання Axios із посиланням на джерела писало, що США продадуть союзникам по НАТО зброю майже на $10 мільярдів для подальших поставок Україні. І це сума лише для першого етапу.

Уже відомо, що окрім двох систем Patriot, які для України профінансує Німеччина, ще одну таку систему для України готова оплатити Норвегія. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно 10 таких систем і зараз шукають фінансування.