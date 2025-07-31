Комітет Сенату США підтримав законопроєкт, який передбачає $1 млрд на допомогу Україні

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Комітет Сенату з питань асигнувань схвалив законопроєкт, який передбачає приблизно $1 мільярд на безпекову допомогу Україні.

Про це передає The Hill.

Фінансування допомоги Україні включили до законопроєкту про оборонні асигнування на 2026 фінансовий рік, загальна сума якого — $852,45 мільярда. Пункт про гроші для України просували сенатор-республіканець Мітч Макконнелл, голова підкомітету з питань асигнувань на оборону, і сенатор-демократ Кріс Кунс.

Гроші на безпекову допомогу включають $800 мільйонів для України і $200 мільйонів для країн Балтії. Як казав Кріс Кунс, фінансування для Литви, Латвії та Естонії, імовірно, піде на підтримку України цими країнами.

За словами Мітча Макконнела, припинення співпраці з Україною в цій сфері зашкодить підготовці американської армії до сучасної війни. У Конгресі двопартійна більшість підтримує Україну, навіть якщо президент Дональд Трамп і рух MAGA виступають проти того, щоб США передавали військову допомогу іншим країнам.

Законопроєкт Сенату передбачає виділення $800 мільйонів доларів на USAI, який фінансує надсилання прямої військової допомоги Україні та забезпечує інші системи підтримки та навчальні програми. Фонд, заснований у 2016 році, зазвичай отримує $300 мільйонів на рік від Конгресу.

Хоч Дональд Трамп виступає проти подальшої військової допомоги Україні коштом американців, а в його бюджеті на 2026 рік не заклали на це гроші, він все одно дозволив продавати Україні зброю через приватні компанії. Президент США також встановив для Росії дедлайн — 8 серпня, щоб припинити бойові дії, інакше пригрозив новими санкціями. Разом із цим Трамп оголосив про домовленість з НАТО, що частину американської зброї для України закуповуватимуть через Альянс, щоб допомагати Україні без прямої участі США.

Що відомо про зброю для України

США та НАТО 14 липня домовилися про поставки зброї Україні. Трамп казав про «найсучаснішу зброю» на «мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет. Деталей про види озброєння не уточнювали.

План, який США узгодили з НАТО, передбачає, що європейські країни передадуть Україні зброю, зокрема системи Patriot, зі своїх наявних запасів, щоб її можна було використати якнайшвидше. Згодом ці країни придбають заміну у США. Вже відомо, що Німеччина закупить у США дві системи Patriot для України. Рішення про передачу ухвалять протягом «кількох днів або тижнів».

Після того як Трамп оголосив про угоду, видання Axios із посиланням на джерела писало, що США продадуть союзникам по НАТО зброю на майже $10 мільярдів для подальших поставок Україні. І це сума лише для першого етапу.