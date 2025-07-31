Майже 150 картин Медведчука передадуть до Національного художнього музею України
- Автор:
- Ольга Березюк
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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціює передачу 149 картин, що належали родині ексочільник ОПзЖ Віктора Медведчука, до Національного художнього музею України.
Про це повідомила пресслужба АРМА.
Йдеться про картини, ікони та інші витвори, які визнано культурною цінністю за результатами експертної оцінки, проведеної у 2024 році фахівцями Музею за ініціативи Національного агентства. Серед авторів — класики закарпатської школи: Йосип Бокшай, Гаврило Глюк, Адальберт Ерделі.
АРМА вже звернулося до уряду з відповідною ініціативою.
У відомстві нагадали, що 285 картин сімʼї Медведчука арештували за рішенням суду. Агентство ініціювало експертизу активів, аби встановити їхню мистецьку та історичну цінність. 149 творів визнано частиною національної спадщини.
- Віктор Медведчук — колишній нардеп, кум Путіна. Медведчука Україна підозрює в державній зраді. 22 вересня 2022 року Україна віддала його Росії під час великого обміну, тоді вдалося повернути командирів з «Азовсталі». Зараз Медведчук з родиною мешкає в Росії та зареєстрував там громадську організацію «Другая Украина».
- У квітні 2024 року стало відомо, що АРМА готує до продажу колекцію картин Медведчука. Серед них є роботи закарпатських митців ХХ століття, а також ікони з бурштину і бісеру.