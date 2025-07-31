Нардеп Дмитро Костюк виходить з фракції «Слуга народу» через закон про обмеження діяльності НАБУ та САП. Раніше він проголосував за нього

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Народний депутат від 65-го виборчого округу Житомирської області Дмитро Костюк заявив з трибуни парламенту про вихід з фракції «Слуга народу». Причиною він назвав голосування стосовно НАБУ та САП на минулому тижні. Сам він голосував на підтримку цього законопроєкту.

«Є багато запитань до НАБУ та САП, піару безкінечно, але посадок топкорупціонерів замало. Але саме створення антикорупційної інфраструктури стало одним з головних результатів Революції гідності», — сказав Костюк.

За словами Костюка, його обрали до парламенту завдяки президену Зеленському, він завжди підтримував президента і продовжує вважати себе частиною його команди. Але фракцію змушують голосувати за норми, які він не підтримує.

«Якщо у фракції такі лідери — це не моя фракція», — сказав він.

У парламентській фракції «Слуга народу» залишилося 230 народних депутатів. Після парламентських виборів 2019 року їх було 254.

Для утримання монобільшості у фракції мають залишатись хоча б 226 депутатів — це мінімальна кількість для ухвалення законів.