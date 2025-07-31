Рада підтримала президентський законопроєкт про НАБУ і САП

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Верховна Рада підтримала в першому читанні та в цілому президентський законопроєкт № 13533 про посилення повноважень НАБУ і САП.

Про це стало відомо з трансляції засідання на сайті Ради.

Рішення підтримав 331 народний депутат. Ніхто не проголосував проти та не утримався.

Крім того, депутати підтримали пропозицію про невідкладне направлення цього законопроєкту на підпис.

Документ скасовує низку норм, які внесли в попередній законопроєкт № 13414. Зокрема, скасовується підпорядкування САП генеральному прокурору. Відомство підпорядковуватиметься окремому керівнику та його заступникам.

Генеральному прокурору заборонили доручати досудове розслідування правопорушення, яке належить до підслідності НАБУ, іншим органам.

Виняток — наявність обʼєктивних обставин, які виключають можливість розслідування з боку Бюро в умовах воєнного стану. Тоді рішення прийматиме керівник САП або особисто генпрокурор.

Генпрокурору також забороняється давати письмові вказівки підрозділам детективів і внутрішнього контролю НАБУ чи прокурорам САП.

Крім того, генпрокурор не може запросити в НАБУ матеріали досудового розслідування.

Також документ передбачає, що працівники НАБУ, САП, Бюро економічних розслідувань, Офісу генпрокурора, Державного бюро розслідувань, які мають доступ до державної таємниці, кожні два роки повинні будуть проходити перевірку на поліграфі на предмет вчинення дій на користь Росії. Проводити їх мають підрозділи внутрішнього контролю цих органів.

Протягом шести місяців з дня набрання чинності цього закону таку саму перевірку працівників має провести Служба безпеки України.

Також співробітникам НАБУ забороняють виїзд за кордон на час воєнного стану, окрім службових поїздок.