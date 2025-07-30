Мита Трампа вдарили по американських виробниках шоколаду. Як це сталось

Новини

Yulia Naumenko / Getty Images

Торговельні мита президента США Дональда Трампа на імпорт какао створюють труднощі для американських виробників шоколаду. Це підвищує їхні витрати та знижує конкурентоспроможність, як порівняти з компаніями з Канади й Мексики, які не сплачують таких мит.

Про це повідомляє Reuters.

Тарифи адміністрації Дональда Трампа, які мають стимулювати американське виробництво, завдають удару по шоколадній індустрії США. Через нові мита на імпорт какао-бобів і перероблених какао-продуктів — від 10 до 25%, а з 1 серпня і до 35% — американські виробники змушені платити значно більше за сировину, яку не можна вирощувати в самих Сполучених Штатах. Це суттєво підриває їхню конкурентоспроможність, як порівняти з компаніями з Канади та Мексики, які завдяки угоді USMCA експортують шоколад до США без тарифів, незалежно від джерел походження какао.

Великі виробники, як-от Hershey, оцінюють свої додаткові витрати через мита у $100 мільйонів лише за пів року. Компанія, яка має заводи у США, Канаді та Мексиці, вже заявила про необхідність співпраці з урядом США, щоб отримати тарифні винятки.

Менші виробники, як-от Taza Chocolate з Массачусетсу, ще більш вразливі: компанія сплатила понад $24 тисячі мита за один контейнер какао з Гаїті та може втратити рентабельність через додаткові витрати. Її засновник зізнався, що спочатку розглядав можливість перенести частину виробництва до Канади, але відмовився через високі ризики та витрати.

Канадські та мексиканські компанії, навпаки, отримують вигоду. Наприклад, експорт шоколаду з Канади до США зріс на 10% за перші п’ять місяців 2025 року. Виграють, зокрема, великі контрактні виробники, такі як Barry Callebaut, що має потужності у трьох країнах Північної Америки та може гнучко адаптуватися до тарифних умов. Аналогічну позицію озвучив і гендиректор мексиканської асоціації виробників шоколаду, зазначивши зростання інтересу американських компаній до виробництва в Мексиці.

Тим часом вартість какао на світовому ринку зросла втричі за останній рік через несприятливу погоду і хвороби в основних країнах-виробниках — Кот-дʼІвуарі та Гані. Це ще більше ускладнює ситуацію для американських компаній, змушених і без того підвищувати ціни на продукцію. Наприклад, Hershey вже запровадила значне підвищення цін на свої вироби для роздрібних мереж, таких як Walmart і Kroger, тоді як Taza збільшила оптові ціни на 10% і попереджає про подальше здорожчання.

Зрештою стратегія Трампа у вигляді тарифів на імпорт какао створює парадокс: замість підтримки місцевого виробника вона стимулює виробництво за межами США, зокрема в Канаді та Мексиці. Це може змінити ланцюги постачання і викликати довгострокові наслідки для галузі на найбільшому ринку споживання шоколаду у світі, який оцінюється у $25–30 мільярдів.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

Трамп 24 липня заявив, що з 1 серпня встановить базову ставку імпортного мита на рівні не нижче за 15%.

А 27 липня Трамп повідомив, що США та ЄС домовились про торговельну угоду. Вона передбачає запровадження 15% загального мита на імпорт з країн блоку.

Автор: Артемій Медведок