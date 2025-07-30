Правоохоронний комітет Ради підтримав ухвалення законопроєкту Зеленського про НАБУ і САП

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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав ухвалення законопроєкту президента Володимира Зеленського про роботу Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляють громадська організація Transparency International Ukraine та народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Засідання відбулося в середу, 30 липня. Комітет розглядав документ № 13533 про повернення незалежності НАБУ і САП, а також шість альтернатив до нього. За ухвалення законопроєкту Зеленського за основу і в цілому, а також за відхилення альтернативних норм проголосували 19 членів комітету. Рішення ухвалили одноголосно, не було тих, хто був проти чи утримався, каже Железняк.

«Завтра саме це рішення буде ставитись на голосування в залі Ради. Одразу у двох читаннях», — зазначив парламентар.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що нардепи розглядатимуть президентський законопроєкт 31 липня.

Що відбувається з НАБУ і САП

Володимир Зеленський 22 липня підписав закон № 12414, який вносить зміни до Кримінального кодексу України. Серед іншого, цей закон наділяє генерального прокурора такими повноваженнями:

забирати справи в Бюро та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також закон містить правки, які обмежили діяльність САП, а саме:

прокурори органу не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати Бюро;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

НАБУ і САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а Бюро втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі 22 липня люди вийшли на протести проти законопроєкту, вони продовжилися і наступного дня, 23 липня.

Уже 24 липня за ініціативою Володимира Зеленського у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13533 про «посилення повноважень» НАБУ і САП. Антикорупційні органи підтримали цю ініціативу.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос наполягав, щоб законопроєкт № 13533 ухвалили одразу у двох читаннях, аби уникнути ризику правок, блокування чи затягування. Водночас він вважає, що попри новий закон атаки на антикорупційні органи можуть продовжитися.