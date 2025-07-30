Допоміг екскерівнику метро Києва Брагінському виїхати за кордон: колишній начальник ТЦК отримав підозру

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Співробітники Київської міської прокуратури повідомили про підозру екскерівнику одного зі столичних РТЦК та СП. За даними правоохоронців, він допоміг колишньому начальнику КП «Київський метрополітен» знятися з військового обліку та виїхати з України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У пресрелізі не називають імен, однак з контексту зрозуміло, що йдеться про Віктора Брагінського. Про те, що він утік з України з підробленим висновком ВЛК, розповіли джерела «Бабеля» в січні 2025 року.

Встановлено, що Брагінський звернувся до вже колишнього керівника військкомату, щоб отримати документи про виключення з військового обліку. До схеми залучили голову і секретаря ВЛК, а також оператора мобілізаційного відділення терцентру. Тодішньому посадовцю метрополітену оформили фіктивне проходження медогляду та підтвердили діагноз, необхідний для визнання чоловіка непридатним до служби в армії.

Неправдиві дані екскерівник РТЦК та СП вніс до військового квитка Брагінського. Це дозволило йому в червні 2024 року покинути Україну. Брагінський досі не повернувся, його оголосили в розшук.

Рішення ВЛК Шевченківського районного ТЦК та СП про визнання експосадовця столичного метрополітену непридатним до військової служби скасували. Дії підозрюваного колишнього керівника військкомату кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 ККУ. Голова та секретар ВЛК, а також працівник терцентру, які могли бути спільниками, теж отримали підозри.

Що передувало

24 грудня 2024 року Брагінського оголосили в розшук. Датою зникнення вказують 20 червня минулого року. Його останнє відоме місцеперебування — Київ.

У листопаді прокуратура вручила Брагінському підозру в неналежному виконанні службових обовʼязків. Максимальне покарання за цією статтею — 5 років вʼязниці.

Слідство встановило, що екскерівник столичної підземки не оцінював ризики виникнення надзвичайних ситуацій у метро, не робив нічого, що забезпечило б його довгострокову службу і запобігало несправностям. Також він не призначав комісій для обстежень і спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії «Київського метрополітену».

Наслідком стало руйнування тунелів — вода потрапила до тунелю на перегоні між станціями метро «Деміївська» і «Либідська», це порушувало гідроізоляцію протягом тривалого часу. Тому 8 грудня 2023 року столична влада зупинила рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на ділянці між станціями метро «Либідська» та «Деміївська». Синя гілка повноцінно запрацювала 12 вересня 2024 року.

Через службову недбалість підозрюваного з грудня 2023 до березня 2024 року міський бюджет зазнав понад 138,5 мільйона гривень збитків. КП «Київський метрополітен» через закриття станцій метро недоотримало майже 26 мільйонів гривень.