ЄС планує модернізувати інфраструктуру, щоб швидко перекидати війська на випадок війни з Росією

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Європейські дороги, мости й залізниці непридатні для швидкого переміщення військової техніки й контингенту в разі широкомасштабної війни з РФ.

Про це в інтервʼю Financial Times попереджає єврокомісар з питань транспорту й туризму Апостолос Ціцікостас.

Він розповів, що якщо танки НАТО перекидатимуть для реагування на агресію Москви через східний кордон Євросоюзу, вони можуть застрягти в тунелях, спричинити обвалення мостів і «загрузнути в прикордонних бюрократичних процедурах».

«Реальність сьогодні така: якщо ми хочемо перекинути військову техніку й війська із заходу Європи на схід, це займає тижні, а подекуди — місяці», — пояснив Ціцікостас.

Посадовець хоче не лише скоротити паперову тяганину, а й витратити €17 мільярдів на модернізацію інфраструктури континенту, щоб підвищити військову мобільність: «У нас є старі мости, які потрібно модернізувати. Є вузькі мости, які треба розширити. А деякі взагалі ще не збудовані», — сказав він.

Більшість шляхів на території країн блоку від самого початку не були пристосовані для транспортування армії. Зазвичай вантажівки в Європі важать до 40 тонн, тоді як танк — до 70 тонн, пише FT.

Зараз Брюссель розробляє стратегію, щоб переміщення контингенту займало «години, максимум — дні» у разі атаки. Планують оновити 500 інфраструктурних об’єктів уздовж чотирьох військових коридорів, які перетинають сушу. Проєкти тримають у таємниці з міркувань безпеки.

Апостолос Ціцікостас зазначив, що стратегія підвищення мобільності доповнює рішення членів Альянсу збільшити цільовий рівень оборонних витрат до 5% ВВП, включно з 1,5% на безпекову та оборонну інфраструктуру.

«Ми більше не можемо дозволити собі бути неготовими або залежними», — підсумував Ціцікостас.

Збільшення витрат на оборону в НАТО

Президент США Дональд Трамп неодноразово вимагав у європейських лідерів вкладати більше грошей в НАТО. Раніше він говорив, що «заохочуватиме» Росію «робити все що завгодно» з країнами-членами НАТО, які не виконали своїх фінансових зобовʼязань перед Альянсом.

За планом, який розробив генеральним секретарем Марком Рютте, союзники мають зобовʼязатися витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати до 2032 року та додаткові 1,5% — на повʼязані витрати, зокрема у сфері кібербезпеки та інфраструктури, суміжної з обороною. Спочатку Рютте пропонував країнам досягти нової цілі до 2032 року, але, за словами дипломатів, кінцевий термін у остаточному тексті – 2035 рік. У 2029 році ціль переглянуть.

Це закріпили Гаазькою декларацією під час саміту НАТО 25 червня.