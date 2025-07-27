Трамп каже, що США та ЄС домовились про торговельну угоду

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Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати та Європейський Союз досягли рамкової угоди щодо торговельної угоди.

Про це пише CNN.

Трамп оголосив про запровадження 15% загального мита на імпорт з 27 країн Європейського Союзу.

«Європейський Союз погодився купувати енергоносії зі США на суму $750 мільярдів. Вони також погодилися інвестувати в економіку США ще $600 мільярдів понад те, що вже інвестують», — заявив Трамп.

Цей рамковий документ з’явився після того, як Трамп оголосив, що з 1 серпня мито на більшість товарів із ЄС зросте з базових 10% до 30%, оскільки сторони не змогли досягти повної угоди до попереднього дедлайну 9 липня. Трамп також казав, що торговельний дефіцит між США та ЄС є одним із найбільших у світі.

Трамп також підтвердив, що інші торгові партнери США, які не змогли досягти домовленостей, отримають нові митні обмеження вже в п’ятницю, 1 серпня.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.

У липні Трамп почав оголошувати про нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос та Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.