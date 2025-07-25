На Львівщині 18 посадовців отримали підозри за 51 млн грн збитків державі

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Прокурори Львівської області та інші правоохоронці повідомили про підозри 18 громадянам за незаконне збагачення, зловживання службовим становищем, недбалість тощо.

За інформацією генерального прокурора Руслана Кравченка, загальна сума збитків через їхні дії становить 51 мільйон гривень.

Фігурантами справ стали посадовці органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівники компаній-підрядників. Ось детально про них:

Заступник голови однієї з сільрад Львівщини. Його підозрюють у привласненні грошей під час закупівлі антидронових рушниць.

Чотири посадовці ДП «Ліси України». Їх підозрюють у тому, що вони безпідставно видавали лісорубні квитки. Це знищило щонайменше 9 530 дерев і завдало шкоди бюджету.

Виконувач обовʼязків керівника Франківської РДА, керівниця Галицької РДА Львова і директор компанії-підрядника. Правоохоронці зʼясували, що підрядник штучно завищив вартість аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків після ракетного обстрілу на вулиці Стрийській, а чиновники погодили цю проєктно-кошторисну документацію.

Державний інспектор митного поста «Яворів» Львівської митниці. Його підозрюють в організації незаконної схеми ввезення товарів до України без сплати обовʼязкових митних платежів.

Посадовиця органу соцзахисту Стрийської РДА та її чоловік. Їх підозрюють у розтраті бюджетних грошей, які ті списували як компенсації за фіктивними договорами за програмою «Муніципальна няня».

Інспектор управління капбудівництва Львівської ОВА. Його підозрюють у тому, що він підписав акт виконаних робіт у навчальному закладі щодо робіт, які насправді не проводились.

Колишній директор комунального підприємства Самбора, директор компанії-підрядника, інженер технагляду. Їх підозрюють у рейковому ремонті трубопроводу, який залишився тільки на папері.

ФОП і директор товариства. Їх підозрюють у привласненні бюджетних грошей, які виділялись на капремонт відділення дитячого медзакладу Львова.

Директор одного з ТОВ. Його підозрюють у використанні службових повноважень для особистого збагачення, а також у поставці для лікарні в Раві-Руській вугілля, якість якого не відповідала умовам договору.

Раніше генпрокурор Руслан Кравченко розповідав, що в його офісу тепер такий підхід — усе роблять швидко, не розтягуючи в часі. За його словами, це ефективніше, ніж стара радянська практика.