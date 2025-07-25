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На Львівщині 18 посадовців отримали підозри за 51 млн грн збитків державі

Автор:
Ліза Бровко
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Прокурори Львівської області та інші правоохоронці повідомили про підозри 18 громадянам за незаконне збагачення, зловживання службовим становищем, недбалість тощо.

За інформацією генерального прокурора Руслана Кравченка, загальна сума збитків через їхні дії становить 51 мільйон гривень.

Фігурантами справ стали посадовці органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівники компаній-підрядників. Ось детально про них:

Раніше генпрокурор Руслан Кравченко розповідав, що в його офісу тепер такий підхід — усе роблять швидко, не розтягуючи в часі. За його словами, це ефективніше, ніж стара радянська практика.