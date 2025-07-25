У Франції суд вирішуватиме, чи можна судити Башара Асада за хімічні атаки в Сирії

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Верховний суд Франції вирішить, чи позбавляти недоторканності колишнього лідера Сирії Башара Асада через серйозні докази стосовно його причетності до хімічних атак. Докази збирали сирійські активісти та європейські прокурори.

Про це передає AP.

Якщо судді знімуть імунітет з Асада, це відкриє шлях до заочного суду за застосування хімічної зброї в Гуті у 2013 році та Думі у 2018 році, а ще — створить прецедент, який дозволить переслідувати інших урядових лідерів, причетних до злочинів.

Башар Асад, який зараз перебуває в Росії, не наймав адвокатів для розслідування цих звинувачень і заперечив причетність до хімічних атак.

Рішення суду може дозволити порушувати й інші справи, наприклад, проти соратників Асада, яких раніше захищав дипломатичний імунітет.

Сирією понад 50 років керувала родина Асадів. У 2011 році почалося повстання проти їхнього режиму, яке переросло в жорстоку 13-річну громадянську війну. За цей час загинуло понад пів мільйона людей, мільйони втекли з країни. Асад утримував владу, розпалюючи міжрелігійну ворожнечу.

Асад заперечував причетність до хімічної атаки в Гуті у 2013 році, хоча саме його армія володіла такою зброєю. Тоді США погрожували втрутитися, але згодом уклали угоду з Росією, за якою Асад мав знищити хімічну зброю.

Попри це він протримався при владі ще понад десять років за підтримки Росії та Ірану. Активісти й правозахисники звинувачують його в бомбардуваннях, тортурах і масових убивствах.

Однак наприкінці 2024 року режим родини Асадів розвалився за два тижні. Головною рушійною силою наступу на сирійську армію, який призвів до падіння диктатури, стала ісламська організація «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) з лідером Мухаммадом аль Джулані. Тоді Башар Асад втік до Росії. Малоймовірно, що його екстрадують, але ордер Франції дає змогу провести заочний суд або заарештувати його, якщо він колись виїде за межі РФ.

Правозахисники кажуть, що будь-який суд дозволить оприлюднити тисячі доказів: від фотографій і свідчень до зразків ґрунту після хімічних атак.

Досі президенти мали захист, бо за міжнародним правом їх не можна було судити під час перебування при владі. Але останніми роками суди по всьому світу дедалі частіше скасовують такий імунітет, як це було у справах Аугусто Піночета в Чилі чи Слободана Мілошевича в Югославії. І справа проти Асада може стати ще одним кроком у цьому напрямку.