Україна отримає радари для ППО від німецької оборонної компанії Hensoldt
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Німецька компанія з розробки сенсорних рішень у безпековій галузі Hensoldt постачить Україні радари для посилення протиповітряної оборони.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Там отримали великий пакет замовлень загальною вартістю понад €340 мільйонів. Зокрема, Києву постачать високоефективні радари TRML-4D і радар SPEXER 2000 3D MkIII короткого радіуса дії.
Генеральний директор Hensoldt Олівер Дерре зазначив, що деякі з радарів цього виробника оборонних технологій захищають Україну з початку вторгнення Росії.
TRML-4D — це сучасний радар, створений на базі технології з активною фазованою решіткою (AESA). За даними виробника, система здатна одночасно виявляти й супроводжувати до 1 500 цілей у радіусі до 250 км. Радар розпізнає всі типи повітряних об’єктів — від дронів і крилатих ракет до літаків і гелікоптерів.
Радари SPEXER призначені для спостереження на різних відстанях. Вони автоматично виявляють і класифікують наземні, морські й низько літаючі повітряні цілі. Модель SPEXER 2000 входить до складу нової системи протиповітряної оборони Skyranger 30 від Rheinmetall, а також використовується в німецьких безпілотних комплексах Feldlager.
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