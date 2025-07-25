Україна отримає радари для ППО від німецької оборонної компанії Hensoldt

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Німецька компанія з розробки сенсорних рішень у безпековій галузі Hensoldt постачить Україні радари для посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Там отримали великий пакет замовлень загальною вартістю понад €340 мільйонів. Зокрема, Києву постачать високоефективні радари TRML-4D і радар SPEXER 2000 3D MkIII короткого радіуса дії.

Генеральний директор Hensoldt Олівер Дерре зазначив, що деякі з радарів цього виробника оборонних технологій захищають Україну з початку вторгнення Росії.

TRML-4D — це сучасний радар, створений на базі технології з активною фазованою решіткою (AESA). За даними виробника, система здатна одночасно виявляти й супроводжувати до 1 500 цілей у радіусі до 250 км. Радар розпізнає всі типи повітряних об’єктів — від дронів і крилатих ракет до літаків і гелікоптерів.

Радари SPEXER призначені для спостереження на різних відстанях. Вони автоматично виявляють і класифікують наземні, морські й низько літаючі повітряні цілі. Модель SPEXER 2000 входить до складу нової системи протиповітряної оборони Skyranger 30 від Rheinmetall, а також використовується в німецьких безпілотних комплексах Feldlager.