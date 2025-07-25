Збій Starlink у всьому світі тривав понад 2 години — потім роботу відновили. Причини
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
Пізно ввечері 24 липня в роботі Starlink зафіксували глобальний збій у всьому світі, зокрема в Україні — звʼязок не працював по всій лінії фронту. У компанії кажуть, що збій тривав приблизно 2,5 години.
Про це повідомила сама компанія, а також її віцепрезидент Майкл Ніколс.
За словами віцепрезидента, причиною став збій ключового внутрішнього програмного забезпечення, що керує роботою основної мережі.
«Просимо вибачення за тимчасове порушення роботи нашого сервісу — ми глибоко віддані забезпеченню надійності мережі та повністю зʼясуємо причину інциденту, щоб не допустити його повторення», — написав Ніколс.
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» повідомляв, що станом на 00:35–01:05 зв’язок повністю відновили на всіх напрямках. Увесь цей час тривала бойова робота, але без онлайн-трансляцій.
За його словами, цей інцидент, «що тривав довгих на війні 150 хвилин», показав слабкі місця. Треба врахувати це і диверсифікувати зв’язок — тобто урізноманітнити, не зосереджуватись лише на одному варіанті.
- У березні цього року, коли стосунки між США та Україною, були напруженими на тлі сварки президентів Зеленського і Трампа в Білому домі, а також угоди про корисні копалини виникало питання, чи не відключать для України звʼязок Starlink. У США запевняли, що ні, але Україна тоді почала шукати альтернативи. Серед них, за повідомленнями медіа, — французький оператор супутникового звʼязку Eutelsat.
- Було відомо, що Eutelsat веде переговори про застосування комбінації супутників — OneWeb на висоті приблизно 1 200 кілометрів над поверхнею Землі і Geo на висоті 35 тисяч кілометрів — для посилення супутникового звʼязку в Україні та Чорноморському регіоні. Вони можуть забезпечувати звʼязок для українських військових дронів, що завдають ударів по армії РФ.
- Зараз у Starlink понад 7 000 супутників, тоді як у OneWeb — менш ніж 700. До того ж термінали французького виробника важчі й не такі зручні для швидкого переміщення.