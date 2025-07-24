У Раді зареєстрували законопроєкт Зеленського про роботу САП і НАБУ. Що він передбачає

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У Верховній Раді 24 липня зареєстрували законопроєкт № 13533 про «посилення повноважень» НАБУ та САП.

Ініціатор законопроєкту — президент Володимир Зеленський.

Документ скасовує низку норм, які в попередній законопроєкт № 13414. Зокрема, скасовується підпорядкування САП генеральному прокурору. Відомство підпорядковуватиметься окремому керівнику, а також його заступникам.

Генеральному прокурору заборонили доручати здійснення досудового розслідування правопорушення, яке належить до підслідності НАБУ, іншим органам.

Виняток — наявність обʼєктивних обставин, які виключають можливість розслідування з боку бюро в умовах воєнного стану. Тоді рішення приймає керівник САП або особисто генпрокурор.

Генпрокурору також забороняється давати письмові вказівки підрозділам детективів і внутрішнього контролю НАБУ чи прокурорам САП.

Крім того, генпрокурор не може запросити в НАБУ матеріали досудового розслідування.

Також документ передбачає, що працівники НАБУ, САП, Бюро економічних розслідувань, Офісу генпрокурора, Державного бюро розслідувань, які мають доступ до державної таємниці, кожні два роки повинні будуть проходити перевірку на поліграфі на предмет вчинення дій на користь Росії. Проводити їх мають підрозділи внутрішнього контролю цих органів.

Крім того, протягом шести місяців з дня набрання чинності цього закону таку саму перевірку працівників має провести Служба безпеки України.

Також співробітникам НАБУ забороняють виїзд за кордон на час воєнного стану окрім службових поїздок.

Що кажуть в НАБУ

У НАБУ заявили, що президентський законопроєкт відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.

Там додали, що НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Раду якнайшвидше ухвалити документ.