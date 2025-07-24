Трамп представив план розвитку штучного інтелекту. Хоче боротися з регулюванням та «ідеологічною упередженістю»

Новини

Адміністрація президента США Дональда Трампа 24 липня представила масштабний план розвитку штучного інтелекту. Там обіцяють стимулювати інновації у США, позбавляючись «бюрократичної тяганини» та «ідеологічних упереджень».

Про це пише BBC.

У 2023 році попередник Трампа Джо Байден підписав виконавчий указ, який закликав до стандартів безпеки та захисту, що регулюють використання штучного інтелекту у федеральному уряді. Його Трамп скасував у перший день своєї другої каденції.

За кілька днів Трамп підписав виконавчий указ, який закликав до прискореного розвитку штучного інтелекту, усунення ідеологічних упереджень та плану дій стосовно штучного інтелекту, який винесли на громадське обговорення. Чиновники кажуть, що план сформували на основі понад 10 000 відгуків громадськості.

Представники адміністрації заявляють, що понад 90 політичних заходів, окреслених у 28-сторінковому документі, можуть впровадити протягом наступного року. План передбачає будівництво інфраструктури центрів обробки даних і просування американських технологій. Також документ закликає федеральні агентства переглянути та скасувати політику, яка перешкоджає розвитку штучного інтелекту, і заохочувати використання технології як в уряді, так і в приватному секторі.

У день публікації Трамп підписав три повʼязані з ШІ виконавчі укази. Один з них сприяє міжнародному експорту американських ШІ-технологій. Інший має на меті викорінити те, що адміністрація називає woke, або ідеологічно упередженими системами штучного інтелекту.

«Розробка систем штучного інтелекту в Америці має бути вільною від ідеологічних упереджень чи штучних соціальних порядків», – заявили в Білому домі.

Адміністрація Трампа позиціонує розширення інфраструктури штучного інтелекту та інвестицій у Сполучених Штатах як спосіб випередити Китай. Але критики стверджують, що цей план став подарунком для великих технологічних компаній.

«План написали технологічні мільярдери для технологічних мільярдерів. Він не служитиме інтересам широкої громадськості. Позиція адміністрації надає пріоритет корпоративним інтересам над потребами звичайних людей, на яких уже впливає штучний інтелекті», — сказала співвиконавча директорка Інституту штучного інтелекту Сара Маєрс Вест.

Колишній чиновник адміністрації Байдена заявив BBC, що план Трампа скасовує гарантії, які допомагали захистити національну безпеку Америки та довіру громадськості. Нещодавно Трамп дозволив американському технологічному гіганту Nvidia відновити продаж своїх високоякісних чипів штучного інтелекту Китаю. Цим він скасував попередню заборону своєї адміністрації на продаж чипів Nvidia Пекіну.

Регулювання штучного інтелекту також стало наріжним каменем у нещодавніх переговорах про «великий, прекрасний» законопроєкт Трампа, який Конгрес ухвалив на початку липня. Спочатку документ передбачав десятирічний мораторій, який забороняв державне регулювання штучного інтелекту. Зрештою законодавці виключили це положення з тексту.