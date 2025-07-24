РФ надала інформацію про менш ніж 20% викрадених дітей, імена яких Україна їй передала

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відповів на низку закидів російської сторони після третьої зустрічі в Стамбулі 23 липня про викрадених українських дітей і заперечив російські тези.

Російська сторона заявила, що було «повне відпрацювання списку» з іменами 339 викрадених українських дітей, який Київ передав 2 червня під час другої зустрічі в Стамбулі. Андрій Єрмак заперечив це і наголосив, що РФ надала інформацію про менш ніж 20% викрадених дітей зі списку. Росія не надала інформації та жодної реакції на понад 200 імен. Зокрема, мова про вихованців Херсонського будинку дитини, яких росіяни викрали у 2022 році.

РФ також заявила, що частина дітей зі списку нібито перебуває в Європі. Водночас усе, що повідомили Україні з посиланням на власні правоохоронні органи, — це те, що двоє дітей нібито залишили територію РФ. Керівник ОП каже, що Києву не розкривають ані країни перетину кордону, ані інших деталей.

Крім того, російська сторона також згадувала тих, хто досяг повноліття, йдеться, зокрема, про вихованців Олешківського інтернату з інвалідністю — серед них були і діти, і вже повнолітні. Андрій Єрмак наголошує: те, що частині з них виповнилось 18, не скасовує факту воєнного злочину і не позбавляє їх права повернутися додому.

Окремо Росія згадала про нібито вже повернуту частину дітей. Насправді, каже Єрмак, йдеться лише про 6 дітей, 5 з яких з однієї родини — їх повернули в Україну минулого тижня за посередництва Катару. Процес тривав понад рік.

Що відомо про депортацію українських дітей до РФ

Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової.

На брифінгу 20 березня Зеленський заявив, що Україна працюватиме над поверненням усіх українських депортованих дітей. На той момент президент не мав їхньої точної кількості — у різний час надходила різна інформація. Раніше в Україні говорили про щонайменше 19 546 українських дітей, депортованих до Росії.

У червні Зеленський заявив, що Росія пропонувала обмінювати українських дітей на російських військовополонених.