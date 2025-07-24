Reuters: Попри санкції китайські компанії передають РФ запчастини для дронів

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Двигуни китайського виробництва продовжують таємно постачати російському виробнику дронів, попри санкції США та Європейського Союзу, що ті ввели в жовтні минулого року.

Про факт постачання пише Reuters, яке посилається на трьох європейських чиновників і документи.

Агенство пише, що двигуни постачають через підставні компанії як «промислові холодильні установки» — так їх можна експортувати, не попереджаючи китайську владу. Контракти, рахунки-фактури та митні документи свідчать про те, що ці поставки дозволили Іжевському електромеханічному заводу «Купол» збільшити виробництво ударного безпілотника «Гарпія-А1».

Завод підписав контракт з Міністерством оборони Росії на виробництво понад 6 000 «Гарпій» цього року — у минулому було втричі менше.

З документів відомо, що до квітня вже постачили понад 1 500 таких безпілотників. Українська розвідка розповіла Reuters, що Росія використовує близько 500 таких дронів щомісяця.

За словами трьох європейських джерел, «Гарпія» базується на безпілотниках типу Shahed іранського виробництва, але використовує китайські технології. Українська розвідка заявила, що компоненти безпілотника китайського виробництва включають двигун, системи керування та навігаційне обладнання.

У вересні минулого року агентство Reuters повідомило, що «Купол» виробляє «Гарпію», використовуючи китайські технології, зокрема двигуни L550E виробництва Xiamen Limbach Aviation Engine Co. У жовтні Європейський Союз та США ввели санкції проти кількох китайських компаній, зокрема Xiamen.

Агенство ознайомилося з рахунками-фактурами, внутрішнім листом заводу «Купол» і транспортними документами. Після санкцій нова китайська фірма під назвою Beijing Xichao International Technology and Trade почала постачати двигуни L550E російському заводу. Reuters не змогло встановити, як Xichao отримала двигуни від виробника Xiamen Limbach.

Інший внутрішній документ заводу свідчить про те, що двигуни відправила компанія Xichao російській підставній компанії, ідентифікованій як SMP-138, яка потім перенаправила їх іншій російській фірмі LIBSS.

У контракті LIBSS на постачання двигунів «Куполу» йдеться, що в товаросупровідних документах вони їх описуватимуть як агрегати охолодження через їхню чутливість. Маршрут доставки пролягав з Пекіну до Москви, а потім до Іжевська, де в «Купола» є виробничі потужності.

Транспортні документи показали, що Sichuan Airlines та China Southern Airlines — найбільший китайський перевізник — з жовтня перевозив компоненти для безпілотників російським компаніям, що перебувають під санкціями.

У заяві для Reuters Міністерство закордонних справ Китаю оголосило, що йому невідомо про експорт деталей для «Гарпій», і що воно контролює закордонні продажі товарів подвійного використання, покладаючись на власне законодавство та міжнародні зобовʼязання.

«Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою безпеки ООН», — йдеться в заяві.

Участь Китаю у війні проти України

З початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї.

Президент України Володимир Зеленський 8 квітня 2025 року заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.

Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю. Українська розвідка має їхні документи.

17 квітня Зеленський заявив, що російська армія отримує від Китаю порох і артилерію. У Китаї ці слова назвали «безпідставними».

У травні голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко розповів, що Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії.