Bloomberg: SpaceX попередив інвесторів, що Маск може повернутися в політику

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Американська космічна компанія SpaceX у нових інвесторських документах зазначила, що її засновник Ілон Маск може знову активно долучитися до політичної діяльності у США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на внутрішню документацію компанії.

У паперах, повʼязаних з останньою пропозицією викупу акцій, зазначено, що Маск раніше обіймав посаду старшого радника президента Дональда Трампа в рамках Департаменту урядової ефективності та «може в майбутньому виконувати аналогічні ролі, приділяючи їм значну частину часу та енергії».

Компанія включила це формулювання, яке описує подібні «ризики», у документи щодо угоди, які надіслала інвесторам. За словами деяких джерел, це перший випадок, коли таке формулювання з’явилося в подібних тендерних пропозиціях.