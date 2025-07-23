Bloomberg: SpaceX попередив інвесторів, що Маск може повернутися в політику
- Автор:
- Ольга Березюк
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Getty Images
Американська космічна компанія SpaceX у нових інвесторських документах зазначила, що її засновник Ілон Маск може знову активно долучитися до політичної діяльності у США.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на внутрішню документацію компанії.
У паперах, повʼязаних з останньою пропозицією викупу акцій, зазначено, що Маск раніше обіймав посаду старшого радника президента Дональда Трампа в рамках Департаменту урядової ефективності та «може в майбутньому виконувати аналогічні ролі, приділяючи їм значну частину часу та енергії».
Компанія включила це формулювання, яке описує подібні «ризики», у документи щодо угоди, які надіслала інвесторам. За словами деяких джерел, це перший випадок, коли таке формулювання з’явилося в подібних тендерних пропозиціях.
- Маск витратив сотні мільйонів на переобрання Трампа та очолював Департамент ефективності уряду (DOGE), що опікувався скороченням державних витрат. Однак у травні він заявив, що покидає державну службу.
- Коли Трамп почав просувати свій «великий, прекрасний» законопроєкт, вони з Маском ще й публічно посварилися. На запитання в ефірі X, що саме змусило його перейти від любові до Трампа до нападок на нього, Маск відповів: «Збільшення дефіциту з і без того божевільних 2 трильйонів доларів за Байдена до 2,5 трильйона доларів. Це призведе до банкрутства країни». Трамп пригрозив припинити виплату мільярдів доларів субсидій, які компанії Маска отримують від федерального уряду.
- А вже в липні Маск оголосив про створення Американської партії.