Трамп розсекретив документи про вбивство Мартіна Лютера Кінга — молодшого. Але в них немає нічого нового

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Понад 6 000 документів обсягом майже 250 000 сторінок, пов’язаних з убивством у 1968 році борця за громадянські права Мартіна Лютера Кінга — молодшого, розмістили 21 липня на вебсайті Національного архіву США. У Білому домі це назвали тріумфом прозорості, але дослідники не знайшли в них нічого принципово нового.

Про це пишуть The New York Times та CNN.

У пресрелізі про публікацію документів адміністрація президента США процитувала племінницю Кінга і прихильницю Трампа Альведу Кінг. Вона похвалила уряд за те, що він забезпечує прозорість. «Розсекречування й оприлюднення цих документів — це історичний крок до правди, на яку заслуговує американський народ», — сказала вона.

Кілька відомих істориків, що досліджують питання, пов’язані з Кінгом, заявили, що знайшли в документах мало нових відкриттів. Девід Гарроу, автор біографії Кінга, лавреат Пулітцерівської премії, переглянувши файли, сказав, що, на його думку, файли не збудять особливого суспільного інтересу, і що значна частина з них уже була розкрита. «Я не побачив нічого нового», — сказав він.

Архів не містить записів прослуховування ФБР доктора Кінга та інших матеріалів, які залишаються під судовим секретом до 2027 року. Єдиний аудіофайл, опублікований у понеділок, містить частину допиту правоохоронними органами брата вбивці Кінга Джеймса Ерла Рея.

Раніше суддя округу Колумбія Річард Леон заявив, що аналіз плівок, стенограм, журналів прослуховування та інших записів стеження ФБР за Мартіном Лютером Кінгом — молодшим, аби відокремити конфіденційну інформацію, може зайняти роки. Проти їхньої публікації також виступає сім’я Кінга.

Дехто вважає, що оприлюднення документів саме зараз, без попереднього повідомлення є прагненням відвернути увагу від скандалу навколо Трампа та справи Джеффрі Епштейна. The Wall Street Journal 17 липня опублікував матеріал, який описує набір листів, надісланих Епштейну з нагоди 50-річчя у 2003 році. Серед них був лист з намальованим контуром оголеної жінки й підписом Трампа. Наступного дня Трамп подав до суду за наклеп, заявивши, що «жодного справжнього листа чи малюнка не існує».

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Центр Кінга, який заснувала вдова активіста, а нині очолює його донька Берніс Кінг, опублікував щодо цього заяву. Оприлюднення документів Центр вважає спробою відвернути увагу — і не лише від короткострокової політичної суперечки.

«Це прикро і несвоєчасно, враховуючи безліч нагальних проблем і несправедливостей, які впливають на Сполучені Штати й світове суспільство», – йдеться в заяві.