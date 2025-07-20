Зеленський ввів санкції проти Королевської, Латиніної та Балашова

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Президент Володимир Зеленський увів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони проти пʼятьох людей за підривні інформкампанії.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

У санкційний список потрапила, зокрема, російська «воєнкор» Тетяна Аксьоненко. Вона внесена в базу «Миротворець» за пропаганду війни та участь в ІПСО проти України. Вважається однією з адміністраторів російського пропагандистського телеграм- та ютуб- каналів «Архангел спецназа».

Обмеження також ввели проти українського бізнесмена Геннадія Балашова. «Бабель» раніше розповідав, як він розказує нісенітниці про війну, виправдовує Путіна і ховається від кримінальних справ у США.

Під санкціями і колишня народна депутатка фракції «Опозиційна платформа — За життя» Наталія Королевська. Вона в розшуку з 2023 року — її підозрюють у недостовірному декларуванні.

Під обмеження потрапила і відома російська журналістка та блогерка Юлія Латиніна і блогер Андрій Серебрянський, більше відомий як Андрій Луганський.