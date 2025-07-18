На Прикарпатті загинула жінка — вона постраждала від атаки РФ 29 червня

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У лікарні на Прикарпатті 18 липня померла жінка, яка отримала численні травми від масованої комбінованої атаки РФ у ніч проти 29 червня.



Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Онищук Світлана.



Постраждалу Анну Косач із села Нараївка Більшівцівської громади госпіталізували зранку, в день атаки, проте врятували її не вдалося.