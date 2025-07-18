Велика Британія також знизить ціну на російську нафту — першим це зробив ЄС

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Велика Британія приєднується до ініціативи Європейського Союзу і також знижує цінову стелю на російську нафту з $60 до $47,6 за барель.

Про це повідомив уряд країни.

Там кажуть, що це рішення прямо вдарить по прибутках Росії від продажу нафти, які вже зменшилися на 35%, порівняно з минулим роком станом на травень. Воно має знизити ринкову ціну російської нафти й ще більше обмежити потік грошей у військовий бюджет Кремля.

Канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз пояснила, що нова межа цін бʼє по головному джерелу фінансування війни, яку Росія веде проти України, і водночас зберігає стабільність енергетичних ринків.

Британським компаніям дадуть час, щоб підлаштуватися: нова межа почне діяти з 23:01 (за британським часом) у вівторок, 2 вересня 2025 року. Для угод, укладених до цього моменту, діятиме 45-денний перехідний період — до 23:01 п’ятниці, 17 жовтня.

З початку повномасштабного вторгнення Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 250 суден, які перевозили російську нафту.

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