Партнери збільшили внески у чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні майже на третину. Скільки вже передали снарядів

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Країни-партнери України з початку 2025 року збільшили внески у чеську ініціативу з постачання Україні боєприпасів на 29%. Зараз від початку року Київ вже отримав 850 тисяч артилерійських боєприпасів.

Про це заявив директор Агентства з міжнародного співробітництва при Міноборони Чехії Алеш Витечка, передає Reuters.

Серед країн, які збільшити внески, Канада, Німеччина, Норвегія, Швеція, Нідерланди та Данія. Витечка пояснив, що саме країни-донори обирають, які поставки і за яку ціну підтримувати, а пропозиції про закупівлі перевіряють окремі держави.

За його словами, від початку цього року за чеською ініціативою в Україну відправили 850 тисяч артилерійських боєприпасів, з яких 320 тисяч — калібром 155 мм. Для порівняння: за весь 2024 рік Україна отримала 1,5 мільйона снарядів, зокрема 500 тисяч калібру 155 мм.

Чеська ініціатива з артилерійськими снарядами

У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників докластися грошима до цієї ініціативи — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва та інші країни.

Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 мільйона. Ініціативу продовжили на 2025 рік.