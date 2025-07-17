Угорщина заборонила вʼїзд трьом посадовцям ЗСУ через нібито смертельне побиття угорця в ТЦК

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Угорщина заборонила вʼїзд на територію країни трьом українським посадовцям. Усе через смерть в Україні угорця Йосипа Шебештеня на Закарпатті нібито після побиття представниками ТЦК та мобілізації.

Про це 17 липня заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає угорське медіа Telex.

Заборона стосується начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, командувача оперативного командування «Захід» та керівника департаменту мобілізації Міністерства оборони.

Сіярто не назвав імен, але відомо, що ці посади обіймають полковник Віталій Ткаченко, бригадний генерал Володимир Шведюк, полковник Роман Юзвенко.

Сіярто також заявив, що Україна матиме «великі проблеми» у випадку заморожування угорсько-українських відносин — за його словами, Угорщина є «найбільшим постачальником електроенергії» для Києва. Каже, що з Угорщини до України надходить «кілька сотень мільйонів кубічних метрів природного газу».

Що передувало

МЗС Угорщини 10 липня викликало українського посла через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством Йосипа Шебештеня, якого нібито побили військовослужбовці ТЦК. Через це премʼєр Угорщини Віктор Орбан хоче, щоб ЄС увів санкції проти України.

Парламентський держсекретар МЗС Угорщини Левенте Мадяр стверджував, що працівники ТЦК після затримання угорця побили його залізним прутом, тоді заштовхали у фургон і відвезли до призовного центру.

У Командуванні Сухопутних військ заявили, що Шебештень був громадянином України, мобілізованим 14 червня на законних підставах.

Там стверджують, що чоловік 18 червня самовільно залишив розташування військової частини без зброї, а через шість днів звернувся до лікарні в Береговому. Під час обстеження у нього, як заявляється, не виявили жодних тілесних ушкоджень, діагностувавши гостру реакцію на стрес, згодом чоловіка госпіталізували у психіатричний заклад.

Шебештень помер 6 липня, у Сухопутних військах причиною назвали тромбоемболію легеневої артерії.