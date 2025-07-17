Угорщина викликала українського посла через підпал в Україні угорської церкви та антиугорські написи на ній

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Віктор Орбан / Facebook

В Угорщині заявили, що в Україні підпалили угорську церкву, а на стінах залишили антиугорські написи. Через це угорське міністерство закордонних справ викликало посла України в Будапешті.

Про це повідомили міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та премʼєр-міністр країни Віктор Орбан.

За словами угорських посадовців на стінах залишили такі антиугорські написи як«Геть угорців», «Смерть угорцям», «Мадярів на ножі». Сіярто каже про те, що це нібито «не поодинокий випадок».

Віктор Орбан / Facebook

«Уже 10 років угорська громада в Україні зазнає систематичних атак: спочатку через закони, які позбавляють її мовних та освітніх прав, потім — через примусовий призов, фізичне насильство, а тепер — підпали», — написав міністр закордонних справ Угорщини.



Він каже, що «за це чітко відповідає українська держава». На його думку неприцнятно, що попри це Європейський Союз не реагує і водночас пришвидшує процес вступу України.

Попри те, що за це чітко відповідає українська держава, Брюссель мовчить і водночас пришвидшує процес вступу України до ЄС. Це неприйнятно. Сьогодні ми викликали посла України в Будапешті.

Орбан зазначив, що угорці на Закарпатті можуть розраховувати на Угорщину і що країна не допустить будь-якого залякування.

Стосунки України та Угорщини

За останній час це не перший інцидент між країнами. МЗС Угорщини 10 липня викликало українського посла через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством Йосипа Шебештеня, якого нібито побили військовослужбовці ТЦК. Через це Орбан хоче, щоб ЄС увів санкції проти України.

Парламентський держсекретар МЗС Угорщини Левенте Мадяр стверджував, що працівники ТЦК після затримання угорця побили його залізним прутом, тоді заштовхали у фургон і відвезли до призовного центру.

У Командуванні Сухопутних військ заявили, що Шебештень був громадянином України, мобілізованим 14 червня на законних підставах.

Там стверджують, що чоловік 18 червня самовільно залишив розташування військової частини без зброї, а через шість днів звернувся до лікарні в Береговому. Під час обстеження у нього, як заявляється, не виявили жодних тілесних ушкоджень, діагностувавши гостру реакцію на стрес, згодом чоловіка госпіталізували у психіатричний заклад.

Шебештень помер 6 липня, у Сухопутних військах причиною назвали тромбоемболію легеневої артерії.