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Рада затвердила новий склад уряду. Хто до нього ввійшов

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Верховна Рада на засіданні 17 липня підтримала постанову № 13497, якою призначила новий склад уряду. Раніше сьогодні премʼєркою затвердили Юлію Свириденко.

Про це стало відомо з трансляції засідання, яку вів нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

За рішення проголосували 253 депутати. Ще 13 депутатів були проти, 23 — утрималися, 26 нардепів не голосували.

Повний перелік міністрів виглядає наступним чином:

Голосування за призначення міністра оборони та міністра закордонних справ проведуть окремо.