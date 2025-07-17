Росія передала Україні тіла 1 000 загиблих
- Автор:
- Ольга Березюк
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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
В Україну повернули тіла 1 000 загиблих — Росія стверджує, що вони належать українцям, зокрема військовим.
Про це повідомив Коордштаб з питань поводження з військовополоненими.
Правоохоронці згодом проведуть експертизи для ідентифікації тіл.
У червні президент Володимир Зеленський казав, що Росія ідентифікувала тільки 15—20% тіл загиблих, які зараз у неї. І були випадки, коли росіяни віддавали тіла російських військових замість українських.
Російські медіа писали, що Росія отримала тіла 19 своїх військових.
- У Стамбулі 2 червня завершився другий раунд перемовин між Україною та Росією. Сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів.