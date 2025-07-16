Відповідальність за вбивство полковника СБУ Воронича взяла неонацистська організація. Її засновник — американець, який живе у РФ

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Український осередок міжнародної неонацистської терористичної організації The Base заявляє про причетність до вбивства полковника СБУ Воронича в Києві. Організацію підозрюють у звʼязках з Росією.

Про це пише The Guardian.

Протягом місяців The Base пропонувала гроші прихильникам або добровільним учасникам за цілеспрямовані вбивства та напади на критично важливу інфраструктуру України. Її засновник — американець Рінальдо Наззаро був підрядником Пентагону, який працював із силами спеціального призначення США під час війни проти тероризму. Зараз він проживає у Санкт-Петербурзі.

«Розстріл полковника СБУ — це не кінець, а лише початок», — йдеться у заяві, опублікованій у телеграм-каналі, який, ймовірно, пов’язаний з українським осередком The Base. «Ми продовжуватимемо нашу боротьбу, доки не переможе справедливість».

У тому ж дописі додавалося, що члени групи «пишаються своїми соратниками», які скоїли вбивство, і сказали, що їм байдуже, чи скептики вважатимуть їх «терористами та екстремістами». В іншому повідомленні до підписників обліковий запис також погрожує іншим українським публічним діячам і обіцяє: «Полювання триває!»

Донедавна The Base ніколи публічно не підтримувала геополітичні цілі Путіна. У квітні організація розпочала те, що вона описала як повстанський рух за створення білої етнодержави на Закарпатті. Наразі на її акаунти в телеграмі завантажені відео підпалів, схоже, поліцейських та військових машин, електричних щитів та інших цілей, а також десятки інших відео з геолокацією в Україні.

Наззаро відмовився коментувати український осередок організації The Base та вбивство, коли з ним зв’язалися через телеграм.

«Я не маю жодного особистого стосунку до цього інциденту й не знаю, хто за нього відповідальний», — додав він.

Раніше він публічно схвалював діяльність групи в Україні у своєму телеграм-каналі. Він зазначав, що вона координується учасниками всередині України, яких він не контролює.

У 2018 році The Base стала обʼєктом розслідування американського Федерального бюро розслідувань. Воно призвело до десятків арештів та визнання її терористичною організацією урядами різних країн світу. Нещодавно The Base подвоїла свої зусилля з вербування в Європі, і завдяки кільком новим національним осередкам по всьому континенту вона відновила свої ряди в США та явно експортує свій бренд за кордон.