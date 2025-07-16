Росіяни поранили мера латвійського міста під час його поїздки в Україну

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Evija Trifanova/LETA

Голова муніципальної ради латвійського міста Огре Егілс Гельманіс отримав поранення внаслідок російського обстрілу України. Він доставляв транспортні засоби та іншу допомогу українським захисникам.

Про це повідомляє латвійське медіа LSM.lv з посиланням на представника муніципалітету Огре Патрікса Гріву.

«Такі поїздки регулярно входять до порядку денного мера. З 2022 року, від самого початку війни, він кожні кілька місяців жертвував і привозив значну кількість автомобілів, цього разу приблизно 20 машин», — сказав Гріву.

Українські джерела Гріву повідомляють, що стан здоровʼя Гельманіса стабільний. На запитання, чи перебуває мер у лікарні, Гріву відповів, що подробиці про обстріл та місце події невідом. Маршрут, яким рухалася вантажівка з гуманітарною допомогою, тримають у таємниці. Також немає більш точної інформації про поранення.