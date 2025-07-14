Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Володимир Зеленський запропонував віце-премʼєр-міністру Юлії Свириденко очолити український уряд.
Про це очільник держави повідомив 14 липня.
У понеділок Зеленський провів із посадовицею зустріч. Свириденко доповіла про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами стосовно підтримки Києва, яких вдалося досягнути під час конференції з відновлення України.
За словами президента, обговорювали й конкретні заходи, здатні зміцнити економічний потенціал держави, розширити програми підтримки українців і масштабувати власне виробництво зброї.
«З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», — додав Володимир Зеленський.
Юлія Свириденко розпочала карʼєру в приватному секторі у 2008 році. З 2015 року обіймала керівні посади у Чернігівській ОДА. З липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови облдержадміністрації.
У вересні 2019 року Свириденко призначили на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а з липня 2020 року — першого заступника міністра. У грудні 2020 року посадовицю призначили заступником керівника Офісу президента. З листопада 2021 року обіймає посаду першого віце-премʼєр-міністра, міністра економіки України.
- Раніше видання The Economist повідомляло, що парламент нібито планує провести голосування щодо зміни премʼєр-міністра на користь Юлії Свириденко. У статті йдеться і про ймовірні перестановки в освіті, охороні здоров’я, культурі, соціальній політиці та, можливо, у фінансовому секторі. Як пише The Economist, ідея замінити нинішнього премʼєр-міністра Дениса Шмигаля на протеже Андрія Єрмака Юлію Свириденко не нова, але торік Зеленський наклав вето на таку перестановку.