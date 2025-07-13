Генсек НАТО у вівторок зустрінеться з Трампом. Нещодавно американський президент обіцяв надіслати більше зброї Україні

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 14 липня прибуде до Вашингтону. 15 липня він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом.

Про це повідомляє НАТО у пресрелізі.

У пресрелізі не уточнено причини візиту Рютте, але 12 липня CBS News, із посиланням на джерела, писала, що Трамп уперше за час свого другого президентського терміну розглядає можливість схвалити нове фінансування для України.

8 липня Трамп пообіцяв відправити більше зброї для України. А речник Пентагону Шон Парнелл офіційно оголосив про відправку Україні «додаткової оборонної зброї, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру і припиненням вбивств». Про яку саме зброю йдеться — він не уточнив.