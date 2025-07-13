FT: Пентагон хоче знати, як Японія та Австралія діятимуть у разі війни між США та Китаєм через Тайвань

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Пентагон наполягає на тому, щоб Японія та Австралія пояснили, яку роль вони відіграватимуть, якщо США та Китай розпочнуть війну через Тайвань.

Про це пише Financial Times із посиланням на обізнаних у цьому питанням посадовців.

Заступник міністра оборони з питань політики Елбридж Колбі протягом останніх місяців порушував це питання на зустрічах з представниками Міноборони Японії та Австралії. FT пише, що це його остання спроба переконати союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні посилити стримування та підготуватися до потенційної війни за Тайвань.

Переговори також стосуються того, щоб переконати союзників збільшити оборонні витрати через зростання загрози з боку Китаю щодо Тайваню. Водночас США вперше просять партнерів взяти на себе конкретні зобов’язання в разі війни за острів.

За словами одного з джерел, США разом з Японією та Австралією вже проводять спільне планування та навчання на випадок конфлікту довкола Тайваню. Але таке прохання стало несподіванкою для Токіо і Канберри, адже навіть Вашингтон офіційно не гарантує Тайваню безумовну підтримку.

Сам Колбі каже, що «головною темою» переговорів із союзниками було «активізація та прискорення зусиль щодо посилення стримування збалансованим та справедливим чином».

Колбі написав, що Пентагон реалізує стратегію Дональда Трампа, яка передбачає «відновлення стримування й досягнення миру з позиції сили». За його словами, це означає, зокрема, тиск на союзників, аби ті більше вкладали в оборону та активніше брали участь у спільній безпеці.

«Ми не прагнемо війни. Ми також не прагнемо домінувати над самим Китаєм. Ми забезпечуємо, щоб Сполучені Штати та їхні союзники мали військову силу задля дипломатії та гарантування миру», — заявляє Колбі.

США вже давно дотримуються політики «стратегічної невизначеності» — вони навмисно не говорять, чи захищатимуть Тайвань у разі нападу. Колишній президент Джо Байден кілька разів казав, що Америка втрутиться, хоча офіційна позиція не змінювалася. Натомість Дональд Трамп, як і попередні президенти, не уточнював, як діятиме.

Експерт з питань Азії Зак Купер каже, що союзникам складно чітко сказати, як вони поводитимуться в разі конфлікту, коли не розуміють ані сценарію, ані того, як реагуватимуть самі США.

Як реагують Японія та Австралія на новий заклик Пентагону

Міністерство оборони Японії заявило, що «важко відповісти на гіпотетичне питання про «надзвичайну ситуацію на Тайвані». Там наголосили, що кожне рішення про реакцію ухвалюватиметься окремо, з урахуванням конституції, міжнародного права та власного законодавства.

Австралія відмовить у будь-якому проханні США приєднатися до «гіпотетичного» конфлікту з Китаєм через Тайвань і не братиме на себе жодних попередніх зобовʼязань. Це заявив міністр оборонної промисловості Пет Конрой. Він сказав, що Австралія хоче бачити «мир і безпеку» в регіоні.