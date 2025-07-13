СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Служби безпеки Воронича

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СБУ 13 липня ліквідувала кілерів, які вбили в Києві полковника Служби безпеки Івана Воронича. Операцією особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, правоохоронця за дорученням російських спецслужб вбили чоловік і жінка. Їхній куратор з РФ наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом він передав кілерам координати схрону, де був пістолет з глушником.

Після вбивства вони намагалися «залягти на дно». Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Сьогодні зранку провели спецоперацію — чоловік та жінка чинили опір, тому їх ліквідували.